Армения обстреливает Лачин и Губадлы с приграничных с Азербайджаном районов - Минобороны

С целью предотвращения проводимой операции Азербайджанской Армией в направлении Лачина и Губадлы, Армения совершила очередную провокацию, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«С целью предотвращения проводимой операции Азербайджанской Армией в направлении Лачина и Губадлы, Армения совершила очередную провокацию. В настоящее время, Армения со своих боевых позиций в Горисе и Кафане, находящихся близко к государственной границе, осуществляет ракетный и артиллерийский обстрел территорий Губадлы и Лачина» - отмечается в сообщении.

«Цель этой армянской провокации – спровоцировать Азербайджанскую Армию на ответные меры и открыть огонь по территории Армении», - отмечает минобороны.

Б.Рустамбеков