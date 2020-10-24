Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 24.10.2020 14:16

Армения обстреливает Лачин и Губадлы с приграничных с Азербайджаном районов - Минобороны

С целью предотвращения проводимой операции Азербайджанской Армией в направлении Лачина и Губадлы, Армения совершила очередную провокацию, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«С целью предотвращения проводимой операции Азербайджанской Армией в направлении Лачина и Губадлы, Армения совершила очередную провокацию. В настоящее время, Армения со своих боевых позиций в Горисе и Кафане, находящихся близко к государственной границе, осуществляет ракетный и артиллерийский обстрел территорий Губадлы и Лачина» - отмечается в сообщении.

«Цель этой армянской провокации – спровоцировать Азербайджанскую Армию на ответные меры и открыть огонь по территории Армении», - отмечает минобороны.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ЛАЧИН


Похожие новости


Баку готов предоставить гуманитарную помощь и поддержку населению и военным в Карабахе, которые хотят перейти на сторону Азербайджана - помощник президента Армянские ВС обстреливают Губадлинский район Азербайджана с территории Армении - Миноборонгы ВС Армении обстреливают из РСЗО город Нафталан и Тертерский район Азербайджана Ракета ВС Армении была нацелена на водопровод Габала-Баку – Генпрокуратура Азербайджана Армения обстреляла Габалу из Кафана и Джермука – помощник президента Азербайджана Армения продолжает военные преступления против мирного населения – помощник президента Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]