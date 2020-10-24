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Дальнее зарубежье 24.10.2020 14:59

Более 10 тыс. человек скончались от COVID-19 в ФРГ за время пандемии

Число пациентов, скончавшихся в ФРГ от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу превысил отметку в 10 тыс., сообщают местные власти.

Так, за время пандемии в стране от COVID-19 умерли 10 003 человека, 49 из них скончались за последние сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом в Германии - свыше 418 тыс. За последние сутки врачи получили информацию о 14 714 новых случаях заражения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]