Более 10 тыс. человек скончались от COVID-19 в ФРГ за время пандемии

Число пациентов, скончавшихся в ФРГ от последствий заражения коронавирусом COVID-19, в субботу превысил отметку в 10 тыс., сообщают местные власти.

Так, за время пандемии в стране от COVID-19 умерли 10 003 человека, 49 из них скончались за последние сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом в Германии - свыше 418 тыс. За последние сутки врачи получили информацию о 14 714 новых случаях заражения.