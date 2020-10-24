Азербайджан близок к победе в Нагорном Карабахе, можно ожидать начала переговоров с Арменией об условиях мира – политолог

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабахе.
«Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабахе. Возможно, уже через несколько часов армия Азербайджана займет позиции, которые позволят блокировать огнем южный Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах», - написал Марков на своей странице в Facebook.
Он отметил, что северный коридор был уже блокирован около недели назад. «Там все под обстрелом. И армия Азербайджана полностью доминирует в воздухе. После военной блокады южного коридора Нагорного Карабаха положение армянской армии будет уже безнадежным. Продолжение войны тогда превратится в уничтожение людей в военной армянской форме. Это уже никому не нужно. Поэтому, думаю, после этой военной победы президент Азербайджана Ильхам Алиев заявит о готовности прекратить огонь и приступить к переговорам. Это будут уже не переговоры о перемирии, а переговоры о мире. Об условиях мира. Об условиях полного вывода армянских войск со всей территории Азербайджана. И о положении армянского населения», - подчеркнул он.
Марков считает, что Россия будет главным организатором и посредником на этих переговорах. «Выступление Владимира Путина было именно об этом, хотя не все это поняли тогда. А Путин уже знал, что через несколько часов геополитическая ситуация в регионе кардинально изменится. Азербайджан близок к военной победе», - написал политолог.
Р.Ахмедов
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