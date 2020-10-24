Турция продолжит испытания поставленных из РФ С-400 - министр обороны

Турецкие военные намерены продолжить проверку полученных из России ЗРС С-400, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция продолжает контроль и подготовку поставленной системы в соответствии с планом", - приводит его слова агентство "Анадолу".

При этом Акар подчеркнул, что такие действия не означают, что Турция отдаляется от НАТО.

Ранее на этой неделе в Североатлантическом альянсе в очередной раз выразили обеспокоенность решением Анкары использовать С-400. Со своей стороны, в Пентагоне раскритиковали Турцию за проведение испытаний этих ЗРС.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.