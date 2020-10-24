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Регион 24.10.2020 16:23

Турция продолжит испытания поставленных из РФ С-400 - министр обороны

Турецкие военные намерены продолжить проверку полученных из России ЗРС С-400, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция продолжает контроль и подготовку поставленной системы в соответствии с планом", - приводит его слова агентство "Анадолу".

При этом Акар подчеркнул, что такие действия не означают, что Турция отдаляется от НАТО.

Ранее на этой неделе в Североатлантическом альянсе в очередной раз выразили обеспокоенность решением Анкары использовать С-400. Со своей стороны, в Пентагоне раскритиковали Турцию за проведение испытаний этих ЗРС.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]