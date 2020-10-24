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Регион 24.10.2020 18:00

Минздрав Армении заявляет о трудной ситуации с местами в больницах на фоне войны в Карабахе и коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает граждан страны соблюдать противоэпидемиологические меры в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в республике и войной в Карабахе.

"Число заражений ежедневно растет. Сегодня подтверждено 2 тыс. 213 новых случаев. На данный момент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 800 граждан, 388 граждан нуждаются в госпитализации. На данный момент количество коек с трудом удовлетворяет потребностям пациентов", - заявил Торосян, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Армении.

Он обратился к гражданам с просьбой соблюдать все противоэпидемиологические нормы, чтобы позволить врачам полноценно заниматься лечением раненых в результате боевых действий в Карабахе военнослужащих.

"Врачи нужны солдатам", - отметил Торосян.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 75 тыс. 523, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 490.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 474 новых больных за сутки.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]