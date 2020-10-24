Минздрав Армении заявляет о трудной ситуации с местами в больницах на фоне войны в Карабахе и коронавируса

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян призывает граждан страны соблюдать противоэпидемиологические меры в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в республике и войной в Карабахе.

"Число заражений ежедневно растет. Сегодня подтверждено 2 тыс. 213 новых случаев. На данный момент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 800 граждан, 388 граждан нуждаются в госпитализации. На данный момент количество коек с трудом удовлетворяет потребностям пациентов", - заявил Торосян, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Армении.

Он обратился к гражданам с просьбой соблюдать все противоэпидемиологические нормы, чтобы позволить врачам полноценно заниматься лечением раненых в результате боевых действий в Карабахе военнослужащих.

"Врачи нужны солдатам", - отметил Торосян.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 75 тыс. 523, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 490.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 474 новых больных за сутки.