Ликвидирован очередной беспилотник ВС Армении- Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана ликвидировали беспилотник ВС Армении, сообщает министерство обороны.

«24 октября в 15.25 по местному времени подразделениями ПВО Азербайджана уничтожен беспилотник, пытавшийся совершить полет в направлении Агдеринского района», - говорится в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков