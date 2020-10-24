Азербайджанский солдат действует в рамках норм международного права – Минобороны

Азербайджанский солдат действует в рамках норм, установленных международным правом, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«После того, как Азербайджанская Армия начала контрнаступательную операцию, Армения, используя все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в информационной среде. Таким образом, противник, распространяя не соответствующие действительности информацию, видео и фотографии, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане на международной арене. Фальшивые видео и фотографии демонстрируют якобы выходящее за рамки норм, установленных международным правом, жестокое обращение азербайджанского солдата с армянскими пленными и трупами», - отмечается в заявлении.

«Заявляем, что в отличие от вооруженных сил Армении, Азербайджанская Армия обращается с военнопленными, ранеными военнослужащими противника, мирными жителями, в том числе трупами в соответствии с требованиями Женевских конвенций и прилагаемых к ним протоколов, а также проявляет милосердие и уважение»,- говорится в заявлении.

«Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и его достоинству, и в отличие от армянских военных наши военнослужащие различают мирных жителей, гражданских и военных объектов в ходе боевой операции», - заявляет Минобороны.

Б.Рустамбеков