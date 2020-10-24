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Карабахский конфликт 24.10.2020 17:31

Число погибших мирных граждан Азербайджана в результате армянских обстрелов достигло 65 - Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 65 мирных жителя, 297 ранены, сообщает Генпрокуратура.

23 октября сообщалось о 63 погибшем и 298 раненных мирных жителях.

"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 24 октября (на 17:30) из числа мирных жителей погибли 65 человек, ранено 297 человек, количество домов пришедших в непригодность составило 2,174 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 90, поврежденных гражданских объектов - 398", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ПОГИБШИЕ


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