Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.10.2020 22:12

В Литве и Латвии установлен суточный антирекорд COVID-19, всего в странах Балтии 785 новых случаев заражения

В Литве за сутки выявлено самое большое число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 474 новых случаев, скончались три человека, также новый суточный максимум установлен в Латвии - 259 заболевших, умерли четыре человека, в Эстонии - 52 новых случая COVID-19.

В Литве общее число заболевших коронавирусом достигло 9578 человек (накануне сообщалось о 442 новых заражениях), число умерших с начала пандемии - 129 человек.

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19, что является наибольшим числом скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в стране.

За прошедшие сутки сделано 5632 теста на коронавирус, доля позитивных результатов составила 4,6%. Накануне были зафиксированы 250 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек. В стационарах на сегодняшний день лечатся 127 пациентов, у 119 из них состояние средней тяжести, а восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии за последние сутки было проведено 1 335 первичных тестов на коронавирус, сообщил в субботу департамент здоровья. Общее число инфицированных увеличилось до 4 351 человек.

По состоянию на 24 октября в больницах находится 29 пациентов с коронавирусом, из них трое на искусственном вентилировании легких.

Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 c начала пандемии составило 73 человека.

Всего в Эстонии было сделано более 251 тыс первичных тестов на COVID-19, из которых 4 351 или 1,7% оказались положительными, выздоровел 3 441 заболевший.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В странах Балтии число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло за две недели почти в четыре раза В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]