В Литве и Латвии установлен суточный антирекорд COVID-19, всего в странах Балтии 785 новых случаев заражения

В Литве за сутки выявлено самое большое число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 474 новых случаев, скончались три человека, также новый суточный максимум установлен в Латвии - 259 заболевших, умерли четыре человека, в Эстонии - 52 новых случая COVID-19.
В Литве общее число заболевших коронавирусом достигло 9578 человек (накануне сообщалось о 442 новых заражениях), число умерших с начала пандемии - 129 человек.
В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19, что является наибольшим числом скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в стране.
За прошедшие сутки сделано 5632 теста на коронавирус, доля позитивных результатов составила 4,6%. Накануне были зафиксированы 250 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек. В стационарах на сегодняшний день лечатся 127 пациентов, у 119 из них состояние средней тяжести, а восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
В Эстонии за последние сутки было проведено 1 335 первичных тестов на коронавирус, сообщил в субботу департамент здоровья. Общее число инфицированных увеличилось до 4 351 человек.
По состоянию на 24 октября в больницах находится 29 пациентов с коронавирусом, из них трое на искусственном вентилировании легких.
Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 c начала пандемии составило 73 человека.
Всего в Эстонии было сделано более 251 тыс первичных тестов на COVID-19, из которых 4 351 или 1,7% оказались положительными, выздоровел 3 441 заболевший.
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