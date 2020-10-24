ВС Азербайджана отразили армянскую атаку и захватили пленных - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана отразили атаку ВС Армении со стороны дороги Сюник-Зянгилан, сообщает министерство бороны Азербайджана.

«В полдень 24 октября подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать части Азербайджанской Армии со стороны дороги Сюник-Зянгилан. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением наших подразделений, противник вынужден был отступить», - говорится в сообщении.

«Есть пленные, захваченные у вражеских войск», - сообщает Минобороны.

Б.Рустамбеков