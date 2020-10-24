Эрдоган раскритиковал отношение руководства Франции и ФРГ к мусульманам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу раскритиковал действия властей Франции и ФРГ по отношению к исламской религии.
В частности, по сообщению турецких СМИ, ему не понравилось, как относится к мусульманам президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган.
Макрон ранее этой осенью заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать то, откуда приходит финансирование деятельности мечетей.
Эрдоган подверг критике и действия властей Германии, которые провели обыск в мечети в Берлине. "Подобные правонарушения в отношении исповедующих ислам граждан говорят о том, что европейский фашизм перешел на новый уровень", - цитирует президента Турции агентство "Анадолу".
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