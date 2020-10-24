ВВС Азербайджана уничтожили боевую технику ВС Армении - Минобороны

Военно-воздушные силы Азербайджана наносят удары по силам противника на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта, сообщает министерство бороны Азербайджана.

«24 октября с 13.00 по 15.00 по местному времени боевая авиация ВВС Азербайджана в результате авиаударов уничтожила 3 танка, 2 укрытия и 4 опорных пункта ВС Армении на Агдеринском и Агдамском направлениях фронта», - говорится в сообщении.

«ВВС Азербайджана продолжают наносить авиаудары по военной инфраструктуре противника», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков