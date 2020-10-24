Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике была осуществлена через 8 минут 23 секунды после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в третий раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX.

Запуск был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (в 18:31 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже пятнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 18 октября. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 893 космических аппаратов системы Starlink.