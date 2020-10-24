Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Посадка на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике была осуществлена через 8 минут 23 секунды после старта ракеты.
Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в третий раз.
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX.
Запуск был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (в 18:31 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Это уже пятнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 18 октября. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 893 космических аппаратов системы Starlink.
В Баку для иностранных военных атташе прошел брифинг о ракетных обстрелах населенных пунктов Азербайджана с территории Армении - Минобороны
ВВС Азербайджана уничтожили боевую технику ВС Армении - Минобороны
ВС Азербайджана отразили армянскую атаку и захватили пленных - Минобороны Азербайджана
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались
Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение