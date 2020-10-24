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Карабахский конфликт 24.10.2020 20:19

В Баку для иностранных военных атташе прошел брифинг о ракетных обстрелах населенных пунктов Азербайджана с территории Армении - Минобороны

В Баку в субботу прошел брифинг для иностранных военных атташе о текущей обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами, сообщает Минобороны.

“24 октября начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе брифинга гости были проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территорий Лачинского и Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорий Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня.



Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, БРИФИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]