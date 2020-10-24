В Баку для иностранных военных атташе прошел брифинг о ракетных обстрелах населенных пунктов Азербайджана с территории Армении - Минобороны

В Баку в субботу прошел брифинг для иностранных военных атташе о текущей обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами, сообщает Минобороны.

“24 октября начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе брифинга гости были проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территорий Лачинского и Губадлинского районов и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорий Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня.







Х.Насирзаде