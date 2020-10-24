Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщает американское телевидение.
Трамп посетил избирательный участок в здании библиотеки. Президент был в маске и заявил, что доволен тем, как все прошло.
"Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сказал он.
Трамп в преддверии выборов регулярно критикует очень распространенное в этом году в США голосование по почте. По мнению президента, такой вариант небезопасен, так как невозможно гарантировать, что не будет нарушений.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
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