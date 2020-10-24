Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.10.2020 20:45

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах, сообщает американское телевидение.

Трамп посетил избирательный участок в здании библиотеки. Президент был в маске и заявил, что доволен тем, как все прошло.

"Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сказал он.

Трамп в преддверии выборов регулярно критикует очень распространенное в этом году в США голосование по почте. По мнению президента, такой вариант небезопасен, так как невозможно гарантировать, что не будет нарушений.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Трамп полагает, что Саудовская Аравия вскоре согласится нормализовать отношения с Израилем Трамп заявляет о прогрессе в решении конфликта в Нагорном Карабахе Трамп напомнил Байдену, что тот не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к РФ Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи Трамп настаивает на выводе американских военных из Сомали - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]