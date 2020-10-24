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СНГ 24.10.2020 23:20

Свой первый визит новый руководитель Киргизии нанесет в Россию

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров совершит первый зарубежный визит в Россию, говорится в телеграм-канале киргизского лидера.

"Свой первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить в Россию", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

В сообщении не указаны сроки предстоящего визита.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]