Свой первый визит новый руководитель Киргизии нанесет в Россию

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров совершит первый зарубежный визит в Россию, говорится в телеграм-канале киргизского лидера.

"Свой первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить в Россию", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

В сообщении не указаны сроки предстоящего визита.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.