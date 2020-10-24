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СНГ 24.10.2020 21:43

Лукашенко рассказал Помпео о национальном диалоге в Белоруссии и о союзнической позиции РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в республике национальном диалоге, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.

"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - сообщил телеканал.

По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.

Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.

По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.

Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Белоруссии и в США.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]