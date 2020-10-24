Лукашенко рассказал Помпео о национальном диалоге в Белоруссии и о союзнической позиции РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в республике национальном диалоге, сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.
"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - сообщил телеканал.
По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.
Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.
По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.
Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Белоруссии и в США.
В Баку для иностранных военных атташе прошел брифинг о ракетных обстрелах населенных пунктов Азербайджана с территории Армении - Минобороны
ВВС Азербайджана уничтожили боевую технику ВС Армении - Минобороны
ВС Азербайджана отразили армянскую атаку и захватили пленных - Минобороны Азербайджана
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались
Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение