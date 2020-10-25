Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.10.2020 00:25

Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Врачи в Италии зафиксировали за сутки 19 143 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщают власти страны в субботу.

Кроме того, за сутки скончался 151 пациент с коронавирусом.

Эти показатели несколько выше, чем те, которые были получены в пятницу. Правительство обеспокоено ситуацией и обсуждает дополнительные ограничительные меры. Ожидается, что о них позже вечером объявит премьер Джузеппе Конте.

Римские СМИ передают, что, вероятно, правительство запретит магазинам, барам, ресторанам работать после 18:00 по будням и по субботам. По воскресеньям эти заведения, как ожидается, вообще не смогут работать. Временное закрытие грозит театрам и кино.

Ограничивать право жителей на передвижение по их стране не планируется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


В Италии за сутки выявили более 10 тыс. случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии Конте исключает введение в Италии карантина, при необходимости достаточно применить ряд ограничений Заразившийся COVID-19 Берлускони идет на поправку В Италии госпитализировали Берлускони, заразившегося COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]