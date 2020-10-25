Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что в рамках своих обязательств в ОДКБ Минск и Москва будут вынуждены реагировать на внешнюю агрессию, однако собеседник заверил его, что такой угрозы со стороны стран НАТО нет.
По информации близкого к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канала "Пул первого", Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии, "особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период".
"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - предупредил Лукашенко.
"В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - приводит слова Лукашенко телеграм-канал.
Помпео на это ответил, что "ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует", - информирует "Пул первого".
ВС Армении теряют позиции на Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта - Минобороны
В Баку для иностранных военных атташе прошел брифинг о ракетных обстрелах населенных пунктов Азербайджана с территории Армении - Минобороны
ВВС Азербайджана уничтожили боевую технику ВС Армении - Минобороны
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Нефть вновь перешла к снижению и завершает неделю в минусе, Brent - $42,34 за баррель
Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии
SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение