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СНГ 25.10.2020 00:50

Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что в рамках своих обязательств в ОДКБ Минск и Москва будут вынуждены реагировать на внешнюю агрессию, однако собеседник заверил его, что такой угрозы со стороны стран НАТО нет.

По информации близкого к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канала "Пул первого", Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии, "особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период".

"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - предупредил Лукашенко.

"В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - приводит слова Лукашенко телеграм-канал.

Помпео на это ответил, что "ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует", - информирует "Пул первого".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, КОНТАКТЫ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]