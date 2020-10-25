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Карабахский конфликт 25.10.2020 08:35

ВС Армении теряют позиции на Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта - Минобороны

В ходе продолжительных боев подразделения ВС Армении несут потери, сдавая позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В течение дня 24 октября и ночи на 25 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Противник обстреливал наши оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и артиллерии", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что подразделения Азербайджанской Армии продолжали боевые действия на определенных направлениях фронта в соответствии с оперативным планом и расширили зону контроля. Подразделениям ВС Армении, на Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта нанесен серьезный урон и взяты новые позиции.

На Ходжавендском и Агдеринском направлениях фронта уничтожено много живой силы противника и есть большое число раненых. Первая рота 543 полка ВС Армении с большими потерями среди личного состава и техники вынуждена была отступить.

«Большинство призывников, отправленных в Нагорный Карабах из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении, погибли в результате обстрела наших частей. В результате действий азербайджанской армии уничтожено большое количество живой силы противника, 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы Д-30, 1 пушка 2А36 «Гиацинт-Б», 7 единиц автомобильной техники», -- говорится в сообщении..

Минобороны сообщает, что в настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]