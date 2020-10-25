Азербайджан войны не начинал, а всего лишь ответил и делает это в соответствии с уставом ООН - Алиев

Азербайджан войны не начинал, а всего лишь дал ответ и делает это в соответствии с уставом ООН, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В 1994 году мы войну не проигрывали, а проиграли бой. Это произошло по объективным причинам. Во-первых, нестабильность внутри Азербайджана, чем и воспользовалась Армения. Во-вторых, это произошло в связи с открытой иностранно поддержкой оказываемой Армении», - заявил Алиев в интервью американскому телевизионному каналу «Fox News».

Касаясь событий сентября 2020 года, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не развязывал новую войну.

«Азербайджан войны не начинал, а всего лишь ответил и делает это в соответствии с уставом ООН. Устав ОНН обеспечивает право каждой страны на самооборону. Мы защищаем себя и освобождаем территорию страны от армянской оккупации в рамках границ признанных на международном уровне. Больше мы ничего не делаем», - заявил Алиев.

«Что касается армянского народа, то я неоднократно говорил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами, и мы позаботимся о них. Вместе с азербайджанцами, которые вернутся туда, они будут жить достойно и в мире»,- сказал глава государства.

Б.Рустамбеков