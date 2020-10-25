ВС Азербайджана уничтожили 6 ЗРК С-300 ВС Армении - Алиев

Азербайджан использует дроны только лишь для уничтожения военной техники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши дроны уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, 6 систем противовоздушной обороны "С-300", сотни бронетехники. Мы не используем дроны против гражданских лиц. Это ложная информация", - заявил Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

Глава государства также отметил, что регулярная армия Азербайджана насчитывает 100 тыс. человек.

"Наша регулярная армия насчитывает 100 тыс. человек, и если понадобится то в течение нескольких дней мы можем мобилизовать в три раза больше и плюс современное оборудование и оснащение. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это фейковые новости, которые преследуют цель запятнать Азербайджан и принизить отвагу наших солдат на поле боя",- сказал Алиев.

Б.Рустамбеков