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Карабахский конфликт 25.10.2020 10:46

ВС Азербайджана уничтожили 6 ЗРК С-300 ВС Армении - Алиев

Азербайджан использует дроны только лишь для уничтожения военной техники, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши дроны уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, 6 систем противовоздушной обороны "С-300", сотни бронетехники. Мы не используем дроны против гражданских лиц. Это ложная информация", - заявил Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

Глава государства также отметил, что регулярная армия Азербайджана насчитывает 100 тыс. человек.

"Наша регулярная армия насчитывает 100 тыс. человек, и если понадобится то в течение нескольких дней мы можем мобилизовать в три раза больше и плюс современное оборудование и оснащение. Мы не нуждаемся ни в каких наемниках. Это фейковые новости, которые преследуют цель запятнать Азербайджан и принизить отвагу наших солдат на поле боя",- сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, КАРАБАХ, ДРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]