Азербайджан против вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

о время конфликта все наши усилия были направлены на скорейшее прекращение активной фазы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Во время конфликта все наши усилия были направлены на скорейшее прекращение активной фазы. Мы категорически против любой формы интернационализации конфликта с целью его расширения. Но именно этого и хочет добиться Армения. Как я уже говорил, они просили Россию ввести войска в зону конфликта. Это совершенно неэффективно и противоречит международному праву. Мы не хотим вмешательства других стран", - заявил Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".
Отвечая на вопрос о наличии в Армении российской военной базы, глава государства сказал: "Да, она в Армении, а не в Нагорном Карабахе".
"Они просили Россию ввести войска в Нагорный Карабах. Мы об этом знаем. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны региона и другие страны не должны принимать непосредственного участия в конфликте. Те, кто хочет помочь, и те, у кого есть мандат, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны убедить Армению прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и обязаться освободить свои земли", - сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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