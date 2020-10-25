Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 25.10.2020 10:50

Азербайджан против вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

о время конфликта все наши усилия были направлены на скорейшее прекращение активной фазы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Во время конфликта все наши усилия были направлены на скорейшее прекращение активной фазы. Мы категорически против любой формы интернационализации конфликта с целью его расширения. Но именно этого и хочет добиться Армения. Как я уже говорил, они просили Россию ввести войска в зону конфликта. Это совершенно неэффективно и противоречит международному праву. Мы не хотим вмешательства других стран", - заявил Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

Отвечая на вопрос о наличии в Армении российской военной базы, глава государства сказал: "Да, она в Армении, а не в Нагорном Карабахе".

"Они просили Россию ввести войска в Нагорный Карабах. Мы об этом знаем. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны региона и другие страны не должны принимать непосредственного участия в конфликте. Те, кто хочет помочь, и те, у кого есть мандат, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны убедить Армению прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и обязаться освободить свои земли", - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, КАРАБАХ, ВОВЛЕЧЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]