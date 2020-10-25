Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе - президент Азербайджана

Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Они должны прекратить просить Россию о прямом военном участии. Это неэффективно. Все это время усилия премьера Армении были направлены на то, чтобы просить Россию прислать войска для войны с Азербайджаном. Это очень опасно", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".
А.Азизов
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