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Карабахский конфликт 25.10.2020 10:53

Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе - президент Азербайджана

Армения должна прекратить просить Россию о прямом военном участии в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Они должны прекратить просить Россию о прямом военном участии. Это неэффективно. Все это время усилия премьера Армении были направлены на то, чтобы просить Россию прислать войска для войны с Азербайджаном. Это очень опасно", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]