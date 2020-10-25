Чем быстрее начнутся субстантивные переговоры по Карабаху, тем быстрее будет найден путь урегулирования - президент Азербайджана

Чем быстрее начнутся субстантивные переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

При этом он подчеркнул, что все эти годы Армения занималась имитацией участия в переговорах по урегулированию конфликта.

Алиев добавил, что считает возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем. "Я в этом абсолютно уверен. Иначе я бы не участвовал в переговорах в течение 17 лет. Урегулирование на столе переговоров. Однако, это во многом будет зависеть от воли Армении", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта следующая: ВС Армении освобождают территории вокруг Нагорного Карабаха, азербайджанцы возвращаются на эти территории, живут в условиях мира с армянами.