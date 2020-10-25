Позиция США по Карабаху является сбалансированной - президент Азербайджана

Позиция США по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту является сбалансированной, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Думаю, что усилия президента Трампа по урегулированию конфликта полностью соответствуют международным отношениям. По этому вопросу мы поддерживаем его позицию, а также личные мнения. Мы видим, что позиция США сбалансированная, так и должно быть", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

По его словам, США не занимают ничью сторону, другие посредники также не должны занимать чью-либо сторону. "Большая армянская диаспора есть не только в США, но и во Франции и России, она влияет на внутреннюю политику, активно занимается лоббированием, все силы использует против Азербайджана. Поэтому мы понимаем уровень давления, которые они могут оказать", - отметил он.

В тоже время Алиев затруднился ответить на вопрос о том, связаны ли дипломатические усилия администрации Трампа по Карабаху с президентскими выборами в США. "Я не знаю. Я не думаю, что урегулирование в Карабахе относится к числу вопросов, беспокоящих американцев. Вполне возможно, что большинство из них об этом конфликте даже не знает. Конечно, США супердержава (...). Наша позиция заключается в том, что США, как посредник, должны оставаться нейтральными, должны стремиться сблизить стороны к общему решению", - добавил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда являлся партнером для США в вопросах борьбы с международным терроризмом, диверсификации энергетических поставок. "Поэтому США должны быть заинтересованы в мире здесь", добавил он.

А.Азизов