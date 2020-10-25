Позиция США по Карабаху является сбалансированной - президент Азербайджана

Позиция США по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту является сбалансированной, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Думаю, что усилия президента Трампа по урегулированию конфликта полностью соответствуют международным отношениям. По этому вопросу мы поддерживаем его позицию, а также личные мнения. Мы видим, что позиция США сбалансированная, так и должно быть", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".
По его словам, США не занимают ничью сторону, другие посредники также не должны занимать чью-либо сторону. "Большая армянская диаспора есть не только в США, но и во Франции и России, она влияет на внутреннюю политику, активно занимается лоббированием, все силы использует против Азербайджана. Поэтому мы понимаем уровень давления, которые они могут оказать", - отметил он.
В тоже время Алиев затруднился ответить на вопрос о том, связаны ли дипломатические усилия администрации Трампа по Карабаху с президентскими выборами в США. "Я не знаю. Я не думаю, что урегулирование в Карабахе относится к числу вопросов, беспокоящих американцев. Вполне возможно, что большинство из них об этом конфликте даже не знает. Конечно, США супердержава (...). Наша позиция заключается в том, что США, как посредник, должны оставаться нейтральными, должны стремиться сблизить стороны к общему решению", - добавил президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда являлся партнером для США в вопросах борьбы с международным терроризмом, диверсификации энергетических поставок. "Поэтому США должны быть заинтересованы в мире здесь", добавил он.
А.Азизов
Турецкое судно "Оруч Реис" продолжит геологоразведочную работу на востоке Средиземноморья до начала ноября
Эстонская Fermi Energia намерена в 2021г завершить исследования по проекту малой АЭС
Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен - Белнефтехим
Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии
SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink
В Азербайджане за сутки зафиксировано 792 случая COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Более 600 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Киргизии за сутки
Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО
Турция намерена задействовать С-400 без интеграции в систему НАТО
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение