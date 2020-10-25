Турция через автоматизированную систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении времени работы судна "Оруч Реис", которое проводит сейсмические исследования в рамках геологоразведки на нефть и газ в восточном Средиземноморье.
По информации турецкой прессы, которая приводит данные NAVTEX, исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит работу в новом районе восточного Средиземноморья в период с 25 октября до 4 ноября.
В соответствии с прежним оповещением завершение работ планировалось на 27 октября.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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