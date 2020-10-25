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ТЭК 25.10.2020 12:48

Турецкое судно "Оруч Реис" продолжит геологоразведочную работу на востоке Средиземноморья до начала ноября

Турция через автоматизированную систему оповещения на морях (NAVTEX) уведомила о продлении времени работы судна "Оруч Реис", которое проводит сейсмические исследования в рамках геологоразведки на нефть и газ в восточном Средиземноморье.

По информации турецкой прессы, которая приводит данные NAVTEX, исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит работу в новом районе восточного Средиземноморья в период с 25 октября до 4 ноября.

В соответствии с прежним оповещением завершение работ планировалось на 27 октября.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]