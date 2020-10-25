Посол Франции отозван из Турции после высказываний Эрдогана о Макроне

Франция отзывает посла в Турции для консультаций после высказываний турецкого президента Реджепа Эрдогана адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона, сообщает в воскресенье Associated Press.
"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган о Макроне накануне.
Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми.
Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.
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