В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19

Зарегистрированные в Бельгии накануне 590 госпитализаций с коронавирусом за сутки превзошли "рекорд", отмеченный в первую волну пандемии, сообщила в воскресенье газета "Суар".
В больницах Брюсселя и Льежа, по данным издания, более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты коронавирусными пациентами.
В период с 15 по 21 октября зафиксировано в среднем 11891 новое заражение коронавирусом в день, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю, свидетельствуют последние цифры института общественного здравоохранения Sciensano.
В целом в Бельгии коронавирусом заразились 305409 человек с начала пандемии.
Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 в период с 15 по 21 октября составило 39,1.
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