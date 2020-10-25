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Дальнее зарубежье 25.10.2020 14:49

В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19

Зарегистрированные в Бельгии накануне 590 госпитализаций с коронавирусом за сутки превзошли "рекорд", отмеченный в первую волну пандемии, сообщила в воскресенье газета "Суар".

В больницах Брюсселя и Льежа, по данным издания, более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты коронавирусными пациентами.

В период с 15 по 21 октября зафиксировано в среднем 11891 новое заражение коронавирусом в день, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю, свидетельствуют последние цифры института общественного здравоохранения Sciensano.

В целом в Бельгии коронавирусом заразились 305409 человек с начала пандемии.

Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 в период с 15 по 21 октября составило 39,1.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВИРУС, АНТИРЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]