Путин отмечает, что спецслужбы РФ и США продолжают сотрудничать, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтон

Несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях России и США, сотрудничество спецслужб двух стран продолжается, заявляет президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Путин отметил, что Москва изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане и в свое время проголосовала за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - приводятся слова президента на сайте vesti.ru.

По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков. России "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность, тогда как пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в этой стране, отметил президент.

Поэтому, считает Путин, у России нет необходимости бороться с пребыванием американцев в Афганистане. "Да и сотрудничество с Соединенными Штатами на уровне спецслужб, несмотря на многочисленные противоречия наших стран по многим направлениям, все-таки продолжается", - отмечается в тексте сообщения со ссылкой на президента.

Отмечается, что речь идет и о взаимодействие по деконфликтингу в Сирии, и обмене информацией по антитеррору - именно как антитеррористическая работа воспринимается в Москве и деятельность американцев в Афганистане.

По словам Путина, он даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Америки информация не раз помогала предотвратить теракты на территории РФ.

"Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства", - отмечает Путин.

В пример была приведена ситуация, когда американская сторона обратилась к России за помощью в поиске их гражданина, который был арестован в Сирии за шпионаж, российские власти "смогли убедить наших партнеров, они его освободили". Американского гражданина доставили в Москву и передали в руки официальных лиц США.

"Так что это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом - могло бы быть, конечно, еще лучше, - но в целом мы им довольны", - говорит Путин.

В этой связи Путин назвал странными заявления кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом о том, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане". Такие заявления, отметил Путин, "звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований".

Впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, напомнил российский президент. Затем американский госсекретарь Майк Помпео звонил министру иностранных дел Сергею Лаврову, а министр обороны США Марк Эспер - своему коллеге Сергею Шойгу.

"А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских, заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода, - рассказал Путин. - Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания".