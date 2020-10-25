Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.10.2020 16:01

Путин отмечает, что спецслужбы РФ и США продолжают сотрудничать, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтон

Несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях России и США, сотрудничество спецслужб двух стран продолжается, заявляет президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Путин отметил, что Москва изначально поддерживала пребывание американских войск в Афганистане и в свое время проголосовала за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - приводятся слова президента на сайте vesti.ru.

По его мнению, при выводе контингента США из Афганистана возникает много рисков. России "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность, тогда как пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в этой стране, отметил президент.

Поэтому, считает Путин, у России нет необходимости бороться с пребыванием американцев в Афганистане. "Да и сотрудничество с Соединенными Штатами на уровне спецслужб, несмотря на многочисленные противоречия наших стран по многим направлениям, все-таки продолжается", - отмечается в тексте сообщения со ссылкой на президента.

Отмечается, что речь идет и о взаимодействие по деконфликтингу в Сирии, и обмене информацией по антитеррору - именно как антитеррористическая работа воспринимается в Москве и деятельность американцев в Афганистане.

По словам Путина, он даже благодарил президента США Дональда Трампа, так как полученная от Америки информация не раз помогала предотвратить теракты на территории РФ.

"Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства", - отмечает Путин.

В пример была приведена ситуация, когда американская сторона обратилась к России за помощью в поиске их гражданина, который был арестован в Сирии за шпионаж, российские власти "смогли убедить наших партнеров, они его освободили". Американского гражданина доставили в Москву и передали в руки официальных лиц США.

"Так что это сотрудничество носит двусторонний характер и в целом - могло бы быть, конечно, еще лучше, - но в целом мы им довольны", - говорит Путин.

В этой связи Путин назвал странными заявления кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом о том, что Россия "платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане". Такие заявления, отметил Путин, "звучат как минимум странно и не имеют под собой абсолютно никаких оснований".

Впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, напомнил российский президент. Затем американский госсекретарь Майк Помпео звонил министру иностранных дел Сергею Лаврову, а министр обороны США Марк Эспер - своему коллеге Сергею Шойгу.

"А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских, заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода, - рассказал Путин. - Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США


Похожие новости


Песков: Россия старается вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло Россия по-прежнему не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Песков Участие Турции в карабахском урегулировании возможно при согласии Еревана и Баку - Песков Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков Размещение миротворцев в зоне карабахского конфликта возможно только с согласия сторон - Песков Трехсторонней встречи России, Армении и Азербайджана на высшем уровне пока не планируется - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]interfax.az