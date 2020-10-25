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ТЭК 25.10.2020 16:40

Алекперов прогнозирует сохранение цены на нефть в $40/б в ближайшие 2-3 месяца, в I кв. 2021 вырастет до $50

Президент "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов прогнозирует сохранение текущей цены на нефть в течение ближайших месяцев.

"Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие 2-3 месяца цена сохранится на уровне $40, с плановым повышением в первом квартале до $50", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

"Все зависит от того, насколько быстро будет разработаны и внедрены в глобальном масштабе все те разработки, которые сегодня идут в борьбе с ковидом, насколько быстро будет побеждена эта пандемия, и будет восстанавливаться рынок", - пояснил Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]