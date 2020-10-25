Алекперов прогнозирует сохранение цены на нефть в $40/б в ближайшие 2-3 месяца, в I кв. 2021 вырастет до $50

Президент "ЛУКОЙЛа"Вагит Алекперов прогнозирует сохранение текущей цены на нефть в течение ближайших месяцев.
"Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие 2-3 месяца цена сохранится на уровне $40, с плановым повышением в первом квартале до $50", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".
"Все зависит от того, насколько быстро будет разработаны и внедрены в глобальном масштабе все те разработки, которые сегодня идут в борьбе с ковидом, насколько быстро будет побеждена эта пандемия, и будет восстанавливаться рынок", - пояснил Алекперов.
Армения признала гибель 974 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе
Визит французских парламентариев в Карабах бросает тень на нейтралитет Франции как страны сопредседателя МГ ОБСЕ - Гаджиев
ВС Армении обстреливают Агдамский, Тертерский и Агджабединский районы - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане за сутки зафиксировано 946 случаев COVID-19, 7 человек скончались
Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона
Путин отмечает, что спецслужбы РФ и США продолжают сотрудничать, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтон
В Бельгии превзойден антирекорд суточного числа госпитализаций первой волны пандемии COVID-19
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение