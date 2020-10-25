В Азербайджане за сутки зафиксировано 946 случаев COVID-19, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 946 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 49 тыс. 959, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 792 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 671.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 279 человек (+228 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 тыс. 9 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10,037 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 291 тыс. 534 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков