В Азербайджане за сутки зафиксировано 946 случаев COVID-19, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 946 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 49 тыс. 959, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 792 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 671.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 41 тыс. 279 человек (+228 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 8 тыс. 9 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10,037 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 291 тыс. 534 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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