ВС Азербайджана уничтожили несколько огневых точек противника - Минобороны

Подразделения азербайджанской армии сохранили свое преимущество в боях, идущих на разных направлениях фронта, сообщает Минобороны.

« В ходе успешных боевых действий в воскресенье были уничтожены 2 артиллерийские установки противника, 2 БМ-21 «Град», 1 командно-штабная машина, 1 командный пункт управления, 2 грузовика, 1 танк и несколько огневых точек», - сообщает оборонное ведомство.

Н.Аббасова