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Карабахский конфликт 25.10.2020 17:51

ВС Азербайджана уничтожили несколько огневых точек противника - Минобороны

Подразделения азербайджанской армии сохранили свое преимущество в боях, идущих на разных направлениях фронта, сообщает Минобороны.

« В ходе успешных боевых действий в воскресенье были уничтожены 2 артиллерийские установки противника, 2 БМ-21 «Град», 1 командно-штабная машина, 1 командный пункт управления, 2 грузовика, 1 танк и несколько огневых точек», - сообщает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРОНТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]