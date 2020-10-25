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Регион 25.10.2020 18:28

Эрдоган повторил, что Макрону необходимо проверить психику

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье вновь счел, что французскому президенту Эмманюэлю Макрону хорошо бы пройти психиатрическое обследование.

По словам турецкого лидера, "Макрон одержим денными и ночными мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование.

Аналогичные высказывания Эрдогана, прозвучавшие накануне, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а ЕС призвал президента Турции "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации".

Накануне Эрдоган заявил: "Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику".

Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми.

Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, МАКРОН, ВЫСКАЗЫВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]