Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" информацию о том, что на акции протеста в Минске применялись спецсредства.

"Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих", - заявила Чемоданова в воскресенье.

Она также отметила, что МВД уточняет информацию об инциденте со стрельбой на улице Орловской.

Ранее очевидцы сообщали, что против протестующих в Минске силовики применили светошумовые гранаты.