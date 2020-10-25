Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", говорится в пресс-релизе агентства.

При этом прогноз по рейтингу ухудшен со стабильного на негативный.

"Негативный прогноз отражает растущие риски для финансовых показателей Азербайджана, внешнего баланса и макрофинансовой стабильности на фоне недавней эскалации нагорно-карабахского конфликта. Прогноз также отражает возможность влияния конфликта на перспективы экономического роста Азербайджана и подрыва доверия иностранных инвесторов", - отмечается в пресс-релизе.

Специалисты агентства отмечают неопределенность относительно развития продолжающегося конфликта и степени, в которой он может повлиять на кредитный профиль Азербайджана.

"Для нас неясно, может ли быть достигнуто мирное политическое решение в ближайшем будущем, при этом затяжной военный конфликт выглядит более вероятным. Это может создать ряд экономических и финансовых рисков для Азербайджана, экономика которого уже пострадала от COVID-19 и обвала цен на нефть в этом году. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе валютная ликвидность в банковской системе может сократиться, если ускорится конвертация сбережений резидентов в иностранную валюту и возможное изъятие долларовых депозитов. Это может привести к истощению внешних резервов в попытке удовлетворить растущий спрос на иностранную валюту и может ослабить внешний баланс, который в настоящее время мы рассматриваем как основную силу рейтинга", - отмечают специалисты S&P.

По их словам, учитывая уровень долларизации кредитов, оцениваемый в 32%, риски для стабильности финансового сектора могут существенно возрасти из-за потенциальных угроз для валютного режима Азербайджана.

В условиях усиления военной конфронтации финансовые показатели Азербайджана, по мнению экспертов агентства могут существенно ухудшиться в результате увеличения бюджетных расходов на оборону, социальную поддержку пострадавших домохозяйств и восстановление сильно поврежденной гражданской инфраструктуры.

"Фискальное давление уже возникает из-за снижения доходов от углеводородов и воздействия пандемии на сбор налогов, не связанных с нефтью. В зависимости от повышенных рисков снижения, наш базовый вариант состоит в том, что сальдо сводного бюджета будет иметь дефицит в размере 6,5% ВВП и 1,5% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно", - отмечается в пресс-релизе.

А. Мамедов