ВС Азербайджана уничтожили технику противника - Минобороны

ВС Азербайджана продолжают наносить противнику точные удары, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Во второй половине дня 25 октября в боях на разных направлениях фронта части азербайджанской армии нанесли противнику точные удары, в результате которых было уничтожено 6 гаубиц Д-30 и 1 гаубица Д-1, 2 бронетранспортера БМП-2, 1 автотранспорт и большое количество боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

А. Мамедов