ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Губадлы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации ряда сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы. Слава Азербайджанской Армии! Карабах – это Азербайджан!", - написал Алиев в своем Твиттере.

ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили свыше 155 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая четыре города - Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов