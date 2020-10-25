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Карабахский конфликт 25.10.2020 23:06

ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Губадлы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации ряда сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также город Губадлы. Слава Азербайджанской Армии! Карабах – это Азербайджан!", - написал Алиев в своем Твиттере.

ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили свыше 155 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая четыре города - Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]