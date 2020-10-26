Главы МИД Армении и Азербайджана заверили, что их страны будут соблюдать перемирие - Помпео

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана на переговорах в США заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие, заявил в воскресенье глава Госдепа Майк Помпео.

"Главы МИД Мнацаканян и Байрамов заверили о готовности имплементировать и соблюдать перемирие, вступающее в силу в полночь (по американскому времени - ИФ)", - написал он в твиттере.