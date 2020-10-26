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Карабахский конфликт 26.10.2020 00:13

Главы МИД Армении и Азербайджана заверили, что их страны будут соблюдать перемирие - Помпео

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана на переговорах в США заверили, что их страны готовы соблюдать гуманитарное перемирие, заявил в воскресенье глава Госдепа Майк Помпео.

"Главы МИД Мнацаканян и Байрамов заверили о готовности имплементировать и соблюдать перемирие, вступающее в силу в полночь (по американскому времени - ИФ)", - написал он в твиттере.

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Тэги: США, КАРАБАХ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]