Минская группа и главы МИД Армении и Азербайджана обсудили тему возможного мониторинга за перемирием в Карабахе

Представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) сообщили, что обсудили с главами МИД Армении и Азербайджана возможные параметры механизма по мониторингу за гуманитарным перемирием в Нагорном Карабахе.

"В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и главы МИД обсудили имплементацию скорейшего гуманитарного перемирия, а также возможные параметры по мониторингу за его соблюдением", - говорится в заявлении сопредседателей.