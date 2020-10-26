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Карабахский конфликт 26.10.2020 00:25

Минская группа и главы МИД Армении и Азербайджана обсудили тему возможного мониторинга за перемирием в Карабахе

Представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) сообщили, что обсудили с главами МИД Армении и Азербайджана возможные параметры механизма по мониторингу за гуманитарным перемирием в Нагорном Карабахе.

"В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и главы МИД обсудили имплементацию скорейшего гуманитарного перемирия, а также возможные параметры по мониторингу за его соблюдением", - говорится в заявлении сопредседателей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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