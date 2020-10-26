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Карабахский конфликт 26.10.2020 00:36

МГ ОБСЕ 29 октября обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении шаги по решению карабахского конфликта

Сопредседатели минской группы ОБСЕ, также министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласовали проведение 29 октября в Женеве встречи, на которой будет проведено обсуждение, согласование и выполнение всех мер, необходимых для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

Все меры планируется принять в соответствии с базовыми принципами, принятыми руководством Азербайджана и Армении, отмечается в документе, распространенном ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, АРМЕНИЯ, АЗЕРАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]