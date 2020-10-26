МГ ОБСЕ 29 октября обсудит с главами МИД Азербайджана и Армении шаги по решению карабахского конфликта

Сопредседатели минской группы ОБСЕ, также министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласовали проведение 29 октября в Женеве встречи, на которой будет проведено обсуждение, согласование и выполнение всех мер, необходимых для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

Все меры планируется принять в соответствии с базовыми принципами, принятыми руководством Азербайджана и Армении, отмечается в документе, распространенном ОБСЕ.