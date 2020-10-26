Белоруссия рассчитывает на более результативное взаимодействие с ЕС - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена с национальным праздником.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом", - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой Лукашенко в понедельник.

Президент констатировал, что конструктивный и искренний характер переговоров, которые состоялись в текущем году во время официального визита на высшем уровне в Вену, в очередной раз подтвердил наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

"Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сегодняшних непростых условиях страны "не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено".