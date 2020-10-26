Азербайджан сыт по горло безрезультатными переговорами по Карабаху - Алиев

Сегодня, когда Азербайджан начал освобождать свои земли, мировое сообщество начало оказывать давление на Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"В течение почти 30 лет сопредседатели Минской группы старались примирить Азербайджана с процессом замораживания конфликта. Но мы создали новую реальность и пусть все сейчас примирятся с ней. Но что мы видим? Как только мы начали освобождать наши земли, на нас начали оказывать давление, все просто сбились с ног. Встречи, переговоры... Мы сыты по горло этими переговорами. Сколько можно вести переговоры", - заявил Алиев в понедельник во время обращения к народу.
Глава государства отметил, что Азербайджан сегодня в одиночку исполняет резолюции Совбеза ООН, тогда как мировое сообщество пытается всячески спасти Армению.
"Все говорили, что военного решения конфликта нет. А что сейчас? Это разве не военное решение конфликта? Что мы делаем? Мы в одиночку исполняем резолюции Совбеза ООН, хотя это обязанность Совбеза ООН. Но что мы видим, опять встречи, переговоры, прекращение огня. Вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении - агрессора, захватчика, исполнителя Ходжалинского геноцида, страну, бомбардирующую мирное население Гянджи", - заявил президент Азербайджана.
Алиев отметил, что страны-сопредседатели Минской групп, через некоторое время после создания группы фактически сконцентрировали все полномочия у себя, монополизировали обсуждение конфликта, а сама Минская группа фактически стала парализованной.
"Но это не принесло никаких результатов. Вернее не принесло нам, но Армении принесло. Армения как раз таки и хотела подобного результата - постоянные переговоры, запудривание наших мозгов, сохранение конфликта в замороженном состоянии. А где же деятельность Минской группы? Может ли она оказать давление на захватчика? Нет. Хотят ли они оказывать давление? Нет! Я многократно поднимал перед ними вопрос о необходимости применения санкций против Армении для решения конфликта", - сказал Алиев.
По словам президента, сопредседатели Минской группы заявляют, что их мнения по данному вопросу полностью совпадают, что также является интересным моментом.
"Странно, но у этих стран никогда не совпадают мнения по другим вопросам - ядерного оружия, Ближнего Востока, европейским и азиатским вопросам. Их мнения постоянно противоречат друг другу во всех вопросах. Но почему-то их мнения по нагорно-карабахскому вопросу совпадают. Почему? Я думаю, все понимают почему. Потому что эта замороженная ситуация устраивает всех кроме нас, и в первую очередь она устраивает Армению", - заявил глава государства.
Алиев подчеркнул, что Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана политику незаконного заселения, но мировая общественность почему-то молчит.
"Никто не говорит им ни слова, хотя это - международное преступление, нарушение Женевских конвенций. Они переселяют на оккупированные земли армян из арабских стран, и никто не говорит ни слова. Неужели эти три страны (сопредседатели - ИФ) не обладают силой для того, чтобы показать агрессору его место? Но они не хотели этого, их удовлетворяла эта реальность. Поэтому оценивать деятельность Минской группы как-то по-другому нельзя", - заявил Алиев.
А.Мамедов
Канадская нефтегазовая компания Cenovus покупает конкурирующую Husky Energy за $2,9 млрд
Роснефть выполнила программу buyback на 20,5%, направив на покупку бумаг $318 млн
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней
Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса в ноябре
ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения
В Азербайджане за сутки зафиксировано 946 случаев COVID-19, 7 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Индии и Австралии эпидемиологическая ситуация по коронавирусу улучшается, а в КНР и Южной Корее - наоборот
Прекращены поиски моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море - Росморречфлот
Белоруссия рассчитывает на более результативное взаимодействие с ЕС - Лукашенко
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Bakcell развернет в Карабахе самую скоростную мобильную сеть
Две крупные компании Азербайджана объединились для поддержки нашей армии
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение