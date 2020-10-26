Азербайджан сыт по горло безрезультатными переговорами по Карабаху - Алиев

Сегодня, когда Азербайджан начал освобождать свои земли, мировое сообщество начало оказывать давление на Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В течение почти 30 лет сопредседатели Минской группы старались примирить Азербайджана с процессом замораживания конфликта. Но мы создали новую реальность и пусть все сейчас примирятся с ней. Но что мы видим? Как только мы начали освобождать наши земли, на нас начали оказывать давление, все просто сбились с ног. Встречи, переговоры... Мы сыты по горло этими переговорами. Сколько можно вести переговоры", - заявил Алиев в понедельник во время обращения к народу.

Глава государства отметил, что Азербайджан сегодня в одиночку исполняет резолюции Совбеза ООН, тогда как мировое сообщество пытается всячески спасти Армению.

"Все говорили, что военного решения конфликта нет. А что сейчас? Это разве не военное решение конфликта? Что мы делаем? Мы в одиночку исполняем резолюции Совбеза ООН, хотя это обязанность Совбеза ООН. Но что мы видим, опять встречи, переговоры, прекращение огня. Вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении - агрессора, захватчика, исполнителя Ходжалинского геноцида, страну, бомбардирующую мирное население Гянджи", - заявил президент Азербайджана.

Алиев отметил, что страны-сопредседатели Минской групп, через некоторое время после создания группы фактически сконцентрировали все полномочия у себя, монополизировали обсуждение конфликта, а сама Минская группа фактически стала парализованной.

"Но это не принесло никаких результатов. Вернее не принесло нам, но Армении принесло. Армения как раз таки и хотела подобного результата - постоянные переговоры, запудривание наших мозгов, сохранение конфликта в замороженном состоянии. А где же деятельность Минской группы? Может ли она оказать давление на захватчика? Нет. Хотят ли они оказывать давление? Нет! Я многократно поднимал перед ними вопрос о необходимости применения санкций против Армении для решения конфликта", - сказал Алиев.

По словам президента, сопредседатели Минской группы заявляют, что их мнения по данному вопросу полностью совпадают, что также является интересным моментом.

"Странно, но у этих стран никогда не совпадают мнения по другим вопросам - ядерного оружия, Ближнего Востока, европейским и азиатским вопросам. Их мнения постоянно противоречат друг другу во всех вопросах. Но почему-то их мнения по нагорно-карабахскому вопросу совпадают. Почему? Я думаю, все понимают почему. Потому что эта замороженная ситуация устраивает всех кроме нас, и в первую очередь она устраивает Армению", - заявил глава государства.

Алиев подчеркнул, что Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана политику незаконного заселения, но мировая общественность почему-то молчит.

"Никто не говорит им ни слова, хотя это - международное преступление, нарушение Женевских конвенций. Они переселяют на оккупированные земли армян из арабских стран, и никто не говорит ни слова. Неужели эти три страны (сопредседатели - ИФ) не обладают силой для того, чтобы показать агрессору его место? Но они не хотели этого, их удовлетворяла эта реальность. Поэтому оценивать деятельность Минской группы как-то по-другому нельзя", - заявил Алиев.

А.Мамедов