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Карабахский конфликт 26.10.2020 12:38

Армения в третий раз грубо нарушает гуманитарный режим прекращения огня – президент Азербайджана

Армения в третий раз грубо нарушил гуманитарный режим прекращения огня, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армения в очередной раз грубо нарушила гуманитарный режим прекращения огня. В первый раз Армения нарушила перемирие через день после заключения соглашения, подло ночью запустив ракеты на Гянджу. После этого Армения через две минуты после второго перемирия вновь грубо его нарушила. Теперь сегодня утром вступило в силу очередное перемирие и вновь Армения нарушила режим прекращения огня, открыв огонь по Тертерскому району", - сказал Алиев в понедельник в своем обращении к народу.

Президент также отметил, что дал распоряжение подразделениям азербайджанской армии строго соблюдать режим прекращения огня.

"Я дал распоряжение, чтобы наша армия вела себя сдержанно, не велась на провокацию. Моя позиция известна народу. Это вопрос должен быть решен, военным путем либо мирным. Я в очередной раз предложил продолжить урегулирование конфликта мирным путем, но только в том случае, если Армения предоставит нам график вывода незаконных вооружений на оккупированных территориях: через сколько дней с каждого оккупированного района будут выводиться войска. Армения предоставила нам график? Нет. Если процесс вновь заморозиться и Армения не предпримет никаких действий, то это для нас не приемлемо", - отметил Алиев.

Помимо этого президент отметил, что Армения, понеся на поле битвы крупные потери, использует режим прекращения огня в своих целях, мобилизовав и передислоцировав войска.

"Армения вновь хочет вооружиться и продолжить оккупационную политику против нас. К сожалению, последний месяц в Армению регулярно отправляется большое количество вооружения различного рода. У нас есть полная информация о снабжении вооружения, список поставок, откуда и во сколько было привезено. Если кто-то хочет перемирия, то почему тогда они снабжают Армению?", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАРУШЕНИЕ, РЕЖИМ


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