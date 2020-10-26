Азербайджан не против переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября, но эта встреча должна ускорить урегулирование конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После переговоров, состоявшихся в США, пришли к решению о проведении встречи в Женеве глав МИД Азербайджана и Армении. Я не против, пусть встречаются. Столько бессмысленных встреч уже проведено за эти 28 лет, так что одной больше одной меньше разницы нет. Но я не хочу сказать, что эта встреча тоже бессмысленна. Мы хотим, чтобы она имела смысл, но эти переговоры должны ускорить решение конфликта», - сказал Алиев в понедельник в своем обращении к азербайджанскому народу, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Покровители Армении, я обращаюсь к вам. Если хотите спасти эту липовую страну, скажите, чтобы они вышли. Достаточно одного вашего слова, чтобы они ушли», - сказал Алиев.

Глава государства задался вопросом, что если Армении не оказывалась бы экономическая, финансовая, политическая и военная поддержка, смогла бы она устоять на ногах. «Нет», - добавил Алиев.

Б.Рустамбеков

АЗЕРБАЙДЖАН-АЛИЕВ-ПЕРЕГОВОРЫ-ЖЕНЕВА

26.10.2020 12:16:11 MSK

ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН

Баку не против переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября, но эта встреча должна ускорить урегулирование - Алиев

Баку. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан не против переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве 29 октября, но эта встреча должна ускорить урегулирование конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"После переговоров, состоявшихся в США, пришли к решению о проведении встречи в Женеве глав МИД Азербайджана и Армении. Я не против, пусть встречаются. Столько бессмысленных встреч уже проведено за эти 28 лет, так что одной больше одной меньше разницы нет. Но я не хочу сказать, что эта встреча тоже бессмысленна. Мы хотим, чтобы она имела смысл, но эти переговоры должны ускорить решение конфликта", - сказал Алиев в понедельник в своем обращении к азербайджанскому народу.

"Покровители Армении, я обращаюсь к вам. Если хотите спасти эту липовую страну, скажите, чтобы они вышли. Достаточно одного вашего слова, чтобы они ушли", - сказал Алиев.

Глава государства задался вопросом, что если Армении не оказывалась бы экономическая, финансовая, политическая и военная поддержка, смогла бы она устоять на ногах. "Нет", - добавил Алиев.

бр аз

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