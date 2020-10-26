Поисково-спасательная операция в районе взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море завершена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

"МСПЦ "Тамань" принято решение завершить поисково-спасательную операцию в понедельник с 9:00 ", - сказал представитель ведомства.

С позднего вечера субботы спасатели вели поиски трех членов экипажа, пропавших после взрыва на судне. Поиски результатов не дали.

Собеседник агентства также сообщил, что поврежденный танкер сохранил плавучесть и в ближайшее время будет отбуксирован в Порт Крым.

"Судно будет отбуксировано к причальной стенке Порта Крым, где им займутся представители судовладельца и следственных органов", - сказал он.

Активную фазу поисков с 8:00 мск понедельника также прекратило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В дальнейшем сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по краю будут продолжать обследование береговой линии в Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали.

Для поисков привлекались два вертолета Ми-8 из Геленджика и Симферополя (Южного авиационного спасательного центра. Воздушные суда со спасателями обследовали морской район на площади 400 кв. километров.

Со ссылкой на данные судовладельца в ГУ МЧС Крыма сообщили, что поврежден правый борт танкера: образовалась пробоина размерами от 5 до 12 метров.