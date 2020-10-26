ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили 252 танка противника, 53 танка взяты в качестве трофеев - Алиев

ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили и взяли в качестве трофеев большее число военной техники ВС Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе нанесли разрушительный урон военному потенциалу Армении. Уничтожено большое число и взято в качестве трофеев военной техники противника", - заявил Алиев в понедельник в ходе телевизионного обращения к азербайджанскому народу.
По его словам, с 27 сентября ВС Азербайджана уничтожили 252 танка противника, 53 танка взяты в качестве трофеев.
Алиев отметил, что также уничтожено 50 БМП противника, 29 - взято в качестве трофея.
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