ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили 252 танка противника, 53 танка взяты в качестве трофеев - Алиев

ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе уничтожили и взяли в качестве трофеев большее число военной техники ВС Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"ВС Азербайджана с 27 сентября в боях в Карабахе нанесли разрушительный урон военному потенциалу Армении. Уничтожено большое число и взято в качестве трофеев военной техники противника", - заявил Алиев в понедельник в ходе телевизионного обращения к азербайджанскому народу.

По его словам, с 27 сентября ВС Азербайджана уничтожили 252 танка противника, 53 танка взяты в качестве трофеев.

Алиев отметил, что также уничтожено 50 БМП противника, 29 - взято в качестве трофея.