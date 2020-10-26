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Карабахский конфликт 26.10.2020 13:04

Президент Алиев заявил об освобождении от армянской оккупации еще 18 населенных пунктов в Карабахе, в том числе города Губадлы

Азербайджанская армия в минувшее воскресенье освободила от армянской оккупации еще 18 населенных пунктов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вчера Азербайджанская Армия освободила от оккупации 4 села в Зангеланском районе (Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабенд и Еникенд), 6 сел в Джабраильском районе (Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдляр, Ховузлу, Чялябиляр), 8 населенных пунктов в Губадлинском районе (села - Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумаз, Ханлыг, Сары Йатаг, Молла Бюрхям и город Губадлы)", - сказал Алиев в понедельник в своем телеобращении к нации.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили 173 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая четыре города - Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]