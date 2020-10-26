Минздрав Грузии прогнозирует пик заражений COVID-19 в ноябре

Рост числа заражений COVID-19 в Грузии достигнет своего пика в середине ноября, заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями грузинского Минздрава Амиран Гамкрелидзе.
"На данном этапе у нас растущая статистика, будет пик на второй или третьей неделе ноября", - сказал Гамкрелидзе на брифинге в понедельник, отметив, что этот процесс пока управляем.
В Грузии в понедельник было зафиксировано рекордное число летальных исходов с коронавирусом за сутки с начала пандемии - скончались 14 человек. Всего за сутки было выявлено 1 тыс. 872 новых случая заражения COVID-19.
В Тбилиси после выявления новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 приостановлена работа 76 из 183 городских детских садов, сообщил журналистам руководитель тбилисского Агентства по управлению детсадами Кахабер Гванцеладзе.
Вместе с тем, глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила на брифинге в понедельник, что с госпитализацией инфицированных коронавирусом пациентов в настоящее время проблем нет.
По ее словам, каждый заболевший гражданин получает то необходимое медицинское обслуживание, которое необходимо в каждом конкретном случае.
"В целом, более 30% из общего числа инфицированных были госпитализированы", - сообщила министр.
В понедельник в правительстве Грузии заявили, что, несмотря на рост случаев заражения COVID-19, не планируется вводить в стране какие-либо новые масштабные ограничения.
При этом на брифинге глава администрации грузинского правительства Натия Мезвришвили выразила уверенность, что запланированные на 31 октября в стране парламентские выборы и выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики пройдут с эпидемиологической точки зрения безопасно как для избирателей, так и для наблюдателей.
По ее словам, выборы будут проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
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