В Кремле отвергли стремление Байдена позиционировать Россию как противника США

В Кремле абсолютно не согласны с заявлением кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США.

"Это совсем не так. Мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявление Байдена, который заявил, что данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва безопасности США представляет Россия.