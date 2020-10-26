В Кремле отвергли стремление Байдена позиционировать Россию как противника США

В Кремле абсолютно не согласны с заявлением кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США.
"Это совсем не так. Мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявление Байдена, который заявил, что данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва безопасности США представляет Россия.
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