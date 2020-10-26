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Дальнее зарубежье 26.10.2020 16:14

В Кремле отвергли стремление Байдена позиционировать Россию как противника США

В Кремле абсолютно не согласны с заявлением кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена о том, что Россия представляет наибольшую угрозу для США.

"Это совсем не так. Мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявление Байдена, который заявил, что данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва безопасности США представляет Россия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]